Российские банки приготовились отменить скидки по ипотеке

РИА Новости: банки могут отменить свои скидки к ставкам по льготной ипотеке

Российские банки в скором времени могут отменить собственные скидки к ставкам по льготной ипотеке. О том, что финансовые организации приготовились убрать дисконты, предположили опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам специалистов, причиной для этого станет уменьшение на 0,5 процента бюджетных субсидий, направленных для компенсации недополученных доходов. «Вероятнее всего, банки повысят ставки по льготным программам в размере, соответствующем снижению субсидии (ранее ряд банков снижал ставки на фоне роста ключевой)», — спрогнозировал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Эксперт добавил, что уменьшение субсидий не приведет к снижению маржинальности ипотечного кредитования в рамках льготной программы. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий убежден, что ставки по госкредитам на жилье вырастут — это, в свою очередь, будет способствовать охлаждению рынка ипотеки и снижению темпов роста цен на жилье.

По оценкам специалиста, российские банки недополучат 19 миллиардов рублей в год государственных субсидий по льготной ипотеке из-за уменьшения их предельной величины. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица считает, что уже до конца года банковский сектор может потерять около 7,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что россияне начали экстренно брать ипотеку после того, как Центробанк повысил ключевую ставку. При этом особенным спросом пользуются госпрограммы, объем кредитов по которым за один только август поднялся на 70 процентов.