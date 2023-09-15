Тимберлейк решил записать первую более чем за 20 лет песню с 'NSYNC

Американские исполнители из бой-бенд 'NSYNC решили записать первую более чем за 20 лет песню. Об этом сообщил солист коллектива Джастин Тимберлейк в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Так много звезд сошлось. Для меня будет честью выпустить эту песню с группой», — написал артист. Песня под названием Better Place войдет в лист саундтреков мультипликационного мюзикла «Тролли. Группа в сборе» от компании Universal. Коллектив планирует выпустить сингл 29 сентября.

Ранее стало известно, что Джастин Тимберлейк и Тайгер Вудс построят город в США. Новое поселение раскинется почти на 243 гектара. Певец и гольфист объединились вместе с предпринимателями Джо Льюисом и Марком Беллиссимо. Что касается жилья, то там построят частные дома на одну семью и многоквартирные объекты. Стоимость участков будет начинаться от трех миллионов долларов, а дома — от четырех миллионов.

