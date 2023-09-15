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20:43, 15 сентября 2023Силовые структуры

Находящегося в розыске россиянина задержали с арсеналом оружия

В Балашихе полиция нашла мужчину, находящегося в розыске, с арсеналом оружия

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Полицейские задержали 49-летнего жителя Балашихи за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Московской области.

По информации ведомства, подозреваемый находился в федеральном розыске по нескольким статьям Уголовного кодекса. По месту его временного проживания сотрудники изъяли предметы, похожие на пистолет Макарова, три ружья, карабин Симонова и более 1500 патронов различного калибра. Баллистическая экспертиза подтвердила, что найденный пистолет относится к категории огнестрельного оружия — он пригоден для производства выстрелов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция задержала россиянина, хранившего арсенал в диване.

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    Олеся Мицкевич
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