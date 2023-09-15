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14:29, 15 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили станцию обнаружения воздушных целей П-18

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении станции обнаружения воздушных целей П-18

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что объект располагался в районе населенного пункта Новолозоватка в Днепропетровской области.

«Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.

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    Никита Абрамов
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