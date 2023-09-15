Российские войска уничтожили станцию обнаружения воздушных целей П-18
Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что объект располагался в районе населенного пункта Новолозоватка в Днепропетровской области.
«Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Также на купянском направлении были уничтожены два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.