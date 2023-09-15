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12:27, 15 сентября 2023Путешествия

Пилот севшего в поле Airbus раскрыл обстоятельства происшествия

Пилот Airbus Белов рассказал, что у самолета был критический остаток топлива

Пилот севшего в поле под Новосибирском самолета Airbus Сергей Белов раскрыл обстоятельства происшествия. Видео с его объяснениями публикует издание «Известия».

По словам командира воздушного судна, до вылета борт прошел необходимое обслуживание, а топливо было залито с запасом. Перед посадкой в Омске полет проходил в штатном режиме, несмотря на предупреждения о порывистом ветре. Однако при заходе на посадку у самолета сработала система низкого давления. Белов рассказал, что, согласно инструкциям, в таком случае нужно прерывать процесс и уходить на второй круг, так как предполагаемая дистанция при посадке увеличивается из-за этой неисправности.

После ухода на второй круг пилоты провели брифинг и приняли решение долететь до новосибирского аэропорта Толмачево, так как посадить самолет там было проще из-за более длинной взлетно-посадочной полосы. Но по пути в город Белов заметил, что остаток топлива у воздушного судна был критическим, и послал диспетчеру Новосибирска сигнал бедствия.

В итоге экипаж принял решение совершить аварийную посадку вне аэродрома, после чего было найдено подходящее место для этого.

«Выполнили посадку на поле, так как с правой стороны по полету была заболоченная местность, а с левой стороны — леса. Это единственное поле, где можно было произвести безопасную посадку», — пояснил Белов.

Кроме того, пилот поблагодарил пассажиров за то, что они не стали паниковать, что позволило избежать травм.

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    Марина Черняк
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