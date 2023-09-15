Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 15 сентября 2023Силовые структуры

Машину российского чиновника сжег неизвестный

«112»: в Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Поджог был совершен около двух часов ночи. Неизвестный сначала подложил что-то под автомобиль чиновника, а через час машина загорелась. На месте происшествия работают сотрудники полиции и регионального управления ФСБ.

По основной версии, поджог связан с профессиональной деятельностью замглавы. В администрации он занимается вопросами строительства и ЖКХ.

Ранее в Нижегородской области неизвестный поджег шесть машин, припаркованных на разных улицах.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Росавиации отправили в отставку

    Лукашенко и Путин начали переговоры в Сочи

    Семью с ребенком выгнали с рейса из-за неприятного запаха

    Посланник Ватикана собрался приехать в Москву из-за Украины

    Россия заработала на продаже в США фанеры

    Несколько стран решили продлить запрет на ввоз украинского зерна

    На Wildberries подали рекордный иск из-за крыс

    В московском лесу женщин-грибников испугали мужчины с битой

    Москва заявила о готовности рассмотреть инициативы по украинскому урегулированию

    В российском регионе жестоко избили заснувшего на скамейке участника СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости