Машину российского чиновника сжег неизвестный

«112»: в Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района

В Уфе неизвестный поджег машину замглавы Благовещенского района. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Поджог был совершен около двух часов ночи. Неизвестный сначала подложил что-то под автомобиль чиновника, а через час машина загорелась. На месте происшествия работают сотрудники полиции и регионального управления ФСБ.

По основной версии, поджог связан с профессиональной деятельностью замглавы. В администрации он занимается вопросами строительства и ЖКХ.

Ранее в Нижегородской области неизвестный поджег шесть машин, припаркованных на разных улицах.

