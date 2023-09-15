В российском регионе пожарный поезд привлекли к тушению крупного возгорания

В Самаре загорелось здание в промзоне на площади 1000 квадратных метров

В Самаре загорелось заброшенное здание на территории завода, огнем охвачено 1000 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Начальник регионального главка МЧС Олег Бойко сообщил, что в ликвидации возгорания задействованы 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд, и 114 человек личного состава.

Информация о пожаре на территории бывшего подшипникового завода поступила в МЧС 15 сентября. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Причиной ЧП в ведомстве назвали загоревшееся масло в помещении площадью десять тысяч квадратных метров.

Пострадавших нет.

Ранее в Петербурге крупный пожар возле нефтебазы сняли на видео. На кадрах видно густые клубы дыма, поднимающиеся вверх над местом происшествия.