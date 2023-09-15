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07:00, 15 сентября 2023Из жизни

Тюремная надзирательница попала под суд за секс с заключенным

Фото: Daniel Becerril / Reuters

В США надзирательница из штата Северная Каролина пронесла в тюрьму мобильный телефон для одного из заключенных и занялась с ним сексом. Об этом сообщает The Shelby Star.

Под суд попала 34-летняя Джессика Линн Довер, работавшая в исправительном учреждении округа Кливленд. Изначально женщину арестовали 7 сентября и обвинили в том, что 20 августа она незаконно передала электронное средство связи преступнику, совершившему уголовное преступление.

Во вторник, 12 сентября, против Довер выдвинули новые обвинения. Следствие установило, что 1 сентября она «совершила половой акт с заключенным, содержавшемся в исправительном учреждении округа Кливленд». Кроме того, женщина предоставила ему «табачные изделия или вейп-продукты», что также запрещено.

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Шериф округа заявил, что Довер действовала одна, а ее арест не отразится на других работниках тюрьмы. «Это трудолюбивые, преданные делу сотрудники, которые честно исполняют свои обязанности изо дня в день. Бывшая сотрудница выбрала другой путь, за что ей и предъявлены соответствующие обвинения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесли приговор сотруднице тюрьмы, которая завела роман с заключенным и снабжала его наркотиками. Женщину отправили за решетку на три года.

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    Никита Савин
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