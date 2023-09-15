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07:46, 15 сентября 2023Мир

Профсоюз автопрома США объявил о начале всеобщей забастовки

Профсоюз автопрома UAW объявил забастовку на заводах General Motors, Ford

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Крупный американский профсоюз United Auto Workers (UAW) объявил о начале всеобщей забастовки на предприятиях автопроизводителей General Motors, Ford и Stellantis. Об этом заявил лидер профсоюза Шон Фейн на YouTube-канале профсоюза.

«Сегодня, впервые в нашей истории, мы нанесем удар сразу по трем членам "большой тройки"», — подчеркнул Фейн.

В частности, члены профсоюза требуют значительного повышения зарплат, улучшение пенсионного обеспечения, увеличение отпусков и другие меры. Забастовка начнется в полночь по местному времени.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

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    Юлия Мискевич
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