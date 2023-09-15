Сенатор призвал ООН к реакции на отношение ВСУ к российским пленным

Сенатор Цеков: ООН должна дать оценку отношению ВСУ к российским пленным

ООН и другие международные институты должны дать оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении к российских военнопленных. Об этом заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков, передает РИА Новости.

«Это пример жесточайшего отношения к военнопленным, который в очередной раз подтверждает правильность специальной военной операции. Международные институты, включая ООН, должны дать свою принципиальную оценку», — сказал он.

Он назвал очевидным то, что к власти на Украине пришли люди, которые руководствуются фашистской идеологией, и подчеркнул, что международные институты призваны отреагировать на жестокое отношение к пленным.

Ранее стало известно, что украинские военные, угрожая оружием, отправили пленных российских солдат на минное поле со словами: «Если дойдешь, свободен». В конце видео в направлении движения одного из бойцов прогремел взрыв.