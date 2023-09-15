Британцам предложили пожить в бывшей тюремной камере

В Британии выставили в аренду квартиру в бывшей тюремной камере

Британцам предложили пожить в квартире, которую обустроили на месте тюремной камеры в бывшем здании суда. Необычное жилье в графстве Йоркшир на севере Англии выставили в аренду, передает Daily Mail.

Жилье можно снять за 750 фунтов стерлингов (около 90 тысяч рублей) в месяц. Внутри есть две спальни, две ванные и просторная гостиная. Сама квартира выглядит как обычное жилье, однако тюремные камеры в подвале сохранили свой изначальный вид. Владелец здания предлагает жильцам использовать их в качестве кладовых за дополнительную плату.

Дом, в котором находится необычная квартира, носит название «Старый дом суда». Суд перестал работать в 2016 году, после чего объект перестроили в жилое здание. Отличительной чертой всех квартир в доме стали металлические зеленые двери с небольшим окном посередине.

Ранее в Австралии предложили арендовать студию, которую в сети сравнили с домом в игре-симуляторе Sims и шведской тюрьмой. Внимание пользователей сети привлекла душевая кабинка с унитазом внутри — необычный санузел находится практически на кухне.