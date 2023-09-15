Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:16, 15 сентября 2023Среда обитания

Британцам предложили пожить в бывшей тюремной камере

В Британии выставили в аренду квартиру в бывшей тюремной камере

Фото: The Howard League

Британцам предложили пожить в квартире, которую обустроили на месте тюремной камеры в бывшем здании суда. Необычное жилье в графстве Йоркшир на севере Англии выставили в аренду, передает Daily Mail.

Жилье можно снять за 750 фунтов стерлингов (около 90 тысяч рублей) в месяц. Внутри есть две спальни, две ванные и просторная гостиная. Сама квартира выглядит как обычное жилье, однако тюремные камеры в подвале сохранили свой изначальный вид. Владелец здания предлагает жильцам использовать их в качестве кладовых за дополнительную плату.

Дом, в котором находится необычная квартира, носит название «Старый дом суда». Суд перестал работать в 2016 году, после чего объект перестроили в жилое здание. Отличительной чертой всех квартир в доме стали металлические зеленые двери с небольшим окном посередине.

Ранее в Австралии предложили арендовать студию, которую в сети сравнили с домом в игре-симуляторе Sims и шведской тюрьмой. Внимание пользователей сети привлекла душевая кабинка с унитазом внутри — необычный санузел находится практически на кухне.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опровергло данные о гражданине Таджикистана в экипаже угнанного Ми-8

    Россиянин отделался условным сроком за наезд на девятилетнюю девочку

    Главные модели 1990-х годов вышли вместе на подиум шоу Vogue

    На Украине назвали бессмысленным продолжение контрнаступления ВСУ

    Россия осудила стремление стран Европы нарушить иранскую сделку

    Российский «Союз МС-24» вышел на орбиту

    Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

    В МИД ответили на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

    Британцам предложили пожить в бывшей тюремной камере

    Специалист НАСА оценил «мумии инопланетян» из Мексики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости