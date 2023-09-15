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11:42, 15 сентября 2023Бывший СССР

Москва заявила о готовности рассмотреть инициативы по украинскому урегулированию

Лавров: Москва готова рассмотреть инициативы по украинскому урегулированию

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва готова рассмотреть серьезные инициативы по украинскому урегулированию, эта позиция была неизменной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Мы как заявили, что на все серьезные предложения будем реагировать, так мы и действуем», — сказал Лавров во время посольского «круглого стола» по урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел РФ напомнил о недавних визитах глав африканских государств в Россию, которые выступили с инициативой по решению ситуации на Украине.

Ранее Лавров сообщил о заговоре вокруг темы российско-украинских переговоров. По его словам, возникают попытки через «псевдодипломатию» поставить все с ног на голову. Также он добавил, что за последнее время было выдвинуто достаточно много гуманитарных и посреднических инициатив.

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    Кристина Есикова
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