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15:37, 15 сентября 2023Среда обитания

Производство вина в европейской стране оказалось под угрозой

Объемы собранного с итальянских виноградников урожая существенно снизились

Фото: Marco Alpozzi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Производство вина в Италии оказалось под угрозой. Объемы урожая, собранного с итальянских виноградников, существенно снизились из-за поражения деревьев грибком, сообщает Институт услуг для сельскохозяйственного и продовольственного рынка Италии (ISMEA).

«Предстоящий урожай обещает трудности: в этом году экстремальные погодные условия привели к распространению в виноградниках грибка — ложной мучнистой росы. Урожай попортили ливни, град и засушливая погода. Прогнозируется довольно значительное сокращение производства, особенно там, где лозы неоднократно подвергались заболеваниям», — рассказал президент национальной ассоциации виноделов Италии, известный энолог Риккардо Котарелла.

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По оценке ISMEA, объем урожая за 2023 год в стране снизится на 12 процентов по сравнению с 2022-м. Это означает, что Италия уступит лидерство Франции, которая впервые за девять лет станет крупнейшим мировым производителем вина.

Тем не менее европейские виноделы уверены, что положение спасут складские запасы вина. «Падение производства в этом году не должно вызывать беспокойства, учитывая свыше 49 миллионов гектолитров имеющихся запасов вин. Это самый высокий показатель за последние шесть лет», — прокомментировал комиссар ISMEA Ливио Пройетти. По его мнению, дело не столько в потере Италией лидерства по объемам производства, сколько в спаде внутреннего и внешнего спроса, который, в свою очередь, приводит к снижению цен.

Ранее сообщалось о том, что аномальная жара ударила по урожаю винограда и во Франции. Согласно прогнозам экспертов отрасли, из-за высоких температур производство вин в регионе сократится на 10-20 процентов.

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    Виктория Клабукова
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