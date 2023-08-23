Аномальная жара ударила по крупному производителю вина

Reuters: урожай винограда во Франции пострадал из-за аномальной жары

Аномальная жара ударила по урожаю винограда во Франции. Из-за высоких температур производство вин в регионе сократится от 10 до 20 процентов, сообщает Reuters.

По словам производителя вина из Лангедока на юге Франции и первого вице-президента крупнейшего фермерского союза Франции FNSEA Жерома Деспея, ущерб от жары приведет к снижению производства вина в этом году на юге страны в целом.

В последние дни на большей части страны — жителям одного самых древних винодельческих регионов, Долины Роны — прогнозируют пиковые температуры до 42 градусов. По словам винодела Жерома Волле, из-за этого часть урожая будет потеряна, но напиток, который получится из уцелевшего винограда, будет «исключительного» качества.

«Жара может быть полезна, если она длится не очень долго, однако она немного обжигает виноград, и мы теряем часть продукции», — объяснил он.

Из-за рекордной жары страдают также виноделы Италии — согласно прогнозам местной ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, производство вина в стране по итогам урожая этого года сократится на 14 процентов сообщает «Коммерсантъ». Этот спад приведет к тому, что 2023 год станет одним из худших в истории итальянского виноградарства за последнее столетие, и первое место по мировым отгрузкам напитка перейдет Франции.

В июле в России решили для защиты отечественных производителей увеличить пошлины на импортные вина в 1,5 раза, с 12,5 до 20 процентов. Такие «контрсанкции» для зарубежных поставщиков будут действовать до конца 2023 года. По словам представителей отрасли, из-за этого решения цены на импортные напитки вырастут пропорционально и подорожание будет «немедленным и очень скорым». Продавцы сразу поднимут цены на уже закупленное вино, и за импортными напитками подорожают отечественные.