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16:15, 26 июля 2023Экономика

России предсказали быстрый рост цен на вино

Омбудсмен Миронов: из-за роста пошлин подорожает как российское, так и иностранное вино

Фото: Jeff Siepman / Unsplash

После роста ввозных пошлины на вина из «недружественных» стран до 20 процентов Россию ждет быстрое подорожание как отечественных, так и зарубежных напитков, предсказал в разговоре с РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Цены вырастут пропорционально, и подорожание будет «немедленным и очень скорым». Продавцы сразу поднимут цены на уже закупленное вино, так как вскоре им нужно будет оплачивать новые поставки по изменившимся ценам.

Прогноз роста всего винного ассортимента в российских ресторанах подтвердил и исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Он заявил, что рост пошлин вряд ли пойдет на пользу отечественному виноделию, так как снижение конкуренции «расслабит» производителей «и по качеству, и по сервису». По словам Липилина, средняя цена бокала вина в общепите вырастет с 200-300 до 400-500 рублей.

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Омбудсмен Миронов также рассказал, что отечественных вин прост не хватит для всех ресторанов страны. Российская продукция сейчас представлена далеко не «во всех категориях, виноградах и во всех наименованиях и направлениях».

Накануне власти России резко увеличила импортные пошлины на «недружественное» вино с 12,5 до 20 процентов. Повышенный сбор коснется продукции стоимостью не менее 1,5 доллара за литр и будет применяться до конца 2023 года. В Минфине решение объяснили необходимостью «контрсанкций» в отношении западных государств и «защитой отечественных производителей».

При этом в ведомстве подчеркнули, что главным в работе над этим нововведением было не допустить значимого роста цен для потребителей. Тем не менее, импортеры алкоголя сразу же предупредили, что могут поднять цены на продукцию в ответ на повышение пошлин.

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    Софья Ермакова
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