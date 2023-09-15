Главком ВСУ обсудил потребности в снарядах с военными США и Великобритании

Главком ВСУ Залужный обсудил потребности в снарядах с США и Великобританией

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил с военными из США и Великобритании потребности армии в поставке снарядов. Об этом главком сообщил в своем Telegram.

«Встреча с американскими и британскими партнерами. Широкий круг вопросов, конструктивные переговоры. Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту», — написал он.

По его словам, присутствующие заслушали доклады командиров и обсудили сложившуюся проблематику в группировках войск на фронте. «Обсудили потребности украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике», — сообщил Залужный.