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18:01, 15 сентября 2023Бывший СССР

Главком ВСУ обсудил потребности в снарядах с военными США и Великобритании

Главком ВСУ Залужный обсудил потребности в снарядах с США и Великобританией

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил с военными из США и Великобритании потребности армии в поставке снарядов. Об этом главком сообщил в своем Telegram.

«Встреча с американскими и британскими партнерами. Широкий круг вопросов, конструктивные переговоры. Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту», — написал он.

По его словам, присутствующие заслушали доклады командиров и обсудили сложившуюся проблематику в группировках войск на фронте. «Обсудили потребности украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике», — сообщил Залужный.

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    Алевтина Запольская
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