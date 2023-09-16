На Украине пообещали получить ракеты ATACMS от США

В МИД Украины заявили, что Киев скоро получит ракеты ATACMS от США

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS от США продолжаются. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«С США мы обсуждаем поставки ATACMS», — сказал представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, что Киев попросит у президента США Джо Байдена. По словам Николенко, переговоры продвигаются. Он пообещал, что Украина скоро получит это вооружение.

Кроме того, представитель МИД рассказал, что запланированный визит Владимира Зеленского в США, где политик выступит на Генассамблее ООН, послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше стран». Помимо этого, Зеленский должен обсудить тему альтернативных источников поставок зерна.

Ранее в Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине ракет ATACMS. Представитель ведомства подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.