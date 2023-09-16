Группа кабанов вышла на прогулку и попала на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео прогулки группы кабанов

Группа кабанов вышла на прогулку в солнечный день. Видео появилось в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

На видео запечатлены животные, обнюхивающие землю в поисках еды. «Кто первый отведает вкусняшку? Как видите, чуть не дошло до драки!» — говорится в сообщении.

Как рассказали в заповеднике, для кабанов в целом характерно проводить большое количество времени группами. Однако встречаются и кабаны-одиночки, например, старые самцы.