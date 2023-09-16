Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
08:34, 16 сентября 2023Моя страна

Группа кабанов вышла на прогулку и попала на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео прогулки группы кабанов

Группа кабанов вышла на прогулку в солнечный день. Видео появилось в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

На видео запечатлены животные, обнюхивающие землю в поисках еды. «Кто первый отведает вкусняшку? Как видите, чуть не дошло до драки!» — говорится в сообщении.

Как рассказали в заповеднике, для кабанов в целом характерно проводить большое количество времени группами. Однако встречаются и кабаны-одиночки, например, старые самцы.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Это значит, что я говорю правильные вещи»: Трампу понравилась реакция Путина на его планы разрешить украинский конфликт

    В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку на один вид жилья

    В Госдуме предупредили о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

    Раскрыты подробности отношения простых людей к швейцарам в царской России

    В Крыму продадут квартиру Зеленского

    В Крыму продали национализированное имущество украинских олигархов

    Красный Крест заявил о пагубном влиянии «отравления» почвы снарядами на Украине

    В Киеве заявили о скором получении более 10 танков Abrams

    На Украине организовали поиски пропавших россиян

    Ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости