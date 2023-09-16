В Крыму продали национализированное имущество украинских олигархов

В Крыму продали имущество украинских олигархов на 815 миллионов рублей

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношению к Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей. «В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость», — указал политик. Константинов добавил, что на данный момент на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений на 27 миллионов рублей.

В феврале стало известно, что в Крыму национализировали имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, а также ряда других политиков и бизнесменов. Национализированы, в частности, активы Арсения Яценюка (кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте), Нестора Шуфрича, Сергея Таруты (Альминский завод строительных материалов), гражданина Литвы Коласа Игориса (вилла «Елена» в Ялте).