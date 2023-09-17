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19:17, 17 сентября 2023Бывший СССР

На Украине назвали желаемый объем помощи от Запада в 2024 году

Депутат Рады Пидласа: Киев ожидает от Запада $43 млрд помощи бюджету в 2024 году

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина ожидает от Запада 43 миллиарда долларов помощи бюджету в 2024 году. Ожиданиями по объему западной финансовой поддержки Киеву поделилась глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа, сообщает ТАСС.

«В будущем году мы ожидаем и правительство будет вести переговоры о том, что нам нужно получить 43 миллиарда долларов», — заявила депутат.

Она пояснила, что фактически все необоронные расходы, в том числе социальные, гуманитарные, расходы по восстановлению инфраструктуры, покрываются «за счет средств международных партнеров».

Ранее посол США в Киеве Бриджет Бринк отметила, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны Вашингтона превысил 20 миллиардов долларов. Она подчеркнула, что прямая бюджетная помощь является «жизненно важной частью обороны Украины против России».

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