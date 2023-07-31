В США назвали сумму прямой бюджетной поддержки Украины

Посол Бринк: сумма прямой бюджетной поддержки США Украине превысила $20 млрд

Общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил 20 миллиардов долларов. Об этом сообщила американский посол в Киеве Бриджет Бринк, передает РИА Новости.

По ее словам, очередной грант Вашингтона Киеву в размере 1,25 миллиарда долларов доводит общую сумму помощи до более чем 20 миллиардов долларов.

Бринк подчеркнула, что прямая бюджетная помощь является «жизненно важной частью обороны Украины против России». Она добавила, что эти средства позволят обеспечить работу экстренных служб, работников здравоохранения и учителей.

30 июля сообщалось, что почти половина всех средств, поступивших на финансирование бюджета Украины в 2023 году, были получены из-за рубежа. Как утверждает председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, западная бюджетная помощь для республики с начала 2023 года составила 25,3 миллиарда долларов.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что киевские власти ведут переговоры с Конгрессом, следствием которых должно стать большее финансирование бюджета в 2024 года.