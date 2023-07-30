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15:43, 30 июля 2023Экономика

Почти половину бюджета Украины составила западная помощь

Рада сообщила, что бюджет Украины на 49 процентов состоит из зарубежной помощи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Почти половина всех средств, поступивших на финансирование бюджета Украины в 2023 году, были получены из-за рубежа. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Верховной Рады.

Как утверждает председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, западная бюджетная помощь для республики с начала 2023 года составила 25,3 миллиарда долларов.

«Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1 процента всех поступлений общего фонда», — рассказала Пидласа.

Она отметила, что за весь 2022 год Украина получила по аналогичной схеме 32,3 миллиарда долларов, почти 12 миллиардов из которых внесли Соединенные Штаты.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что киевские власти ведут переговоры с Конгрессом, следствием которых должно стать большее финансирование бюджета в 2024 года.

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