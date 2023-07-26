Украинский посол заявил о планах Киева получить больше финансирования от США

Украинский посол Маркарова заявила о планах Киева получить больше финансирования от США

Украинские власти ведут работу с Конгрессом США, чтобы в американском госбюджете на 2024 год было предусмотрено больше средств для Киева. О планах получить финансирование от Вашингтона заявила посол Украины в стране Оксана Маркарова, передает издание «Украинская правда».

«Сейчас очень активно работаем с Конгрессом над будущим бюджетом, увеличением и дополнительными бюджетными средствами для Украины на 2024 год, а это фактически календарный год с 1 октября», — сказала она.

Кроме того, по словам дипломата, в конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над продлением которого государства активно работают. Маркарова также выразила надежду, что Украине удастся убедить США выделить ей гранты в дополнительном бюджете. Однако если с этим произойдут задержки, то опция лизинга или аренды оружия осталась возможной, добавила посол.

В марте в США опровергли информацию о поставках Украине оружия по ленд-лизу. С таким заявлением выступил госсекретарь страны Энтони Блинкен. «Мне неизвестно о том, чтобы к настоящему времени сочли необходимым использовать эти конкретные полномочия», — отметил он.