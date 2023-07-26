Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:03, 26 июля 2023Бывший СССР

Украинский посол заявил о планах Киева получить больше финансирования от США

Украинский посол Маркарова заявила о планах Киева получить больше финансирования от США
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова. Фото: Greg Nash / Reuters

Украинские власти ведут работу с Конгрессом США, чтобы в американском госбюджете на 2024 год было предусмотрено больше средств для Киева. О планах получить финансирование от Вашингтона заявила посол Украины в стране Оксана Маркарова, передает издание «Украинская правда».

«Сейчас очень активно работаем с Конгрессом над будущим бюджетом, увеличением и дополнительными бюджетными средствами для Украины на 2024 год, а это фактически календарный год с 1 октября», — сказала она.

Кроме того, по словам дипломата, в конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над продлением которого государства активно работают. Маркарова также выразила надежду, что Украине удастся убедить США выделить ей гранты в дополнительном бюджете. Однако если с этим произойдут задержки, то опция лизинга или аренды оружия осталась возможной, добавила посол.

В марте в США опровергли информацию о поставках Украине оружия по ленд-лизу. С таким заявлением выступил госсекретарь страны Энтони Блинкен. «Мне неизвестно о том, чтобы к настоящему времени сочли необходимым использовать эти конкретные полномочия», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о неприкрытом давлении США и их партнеров на страны Африки

    Департамент госбезопасности Литвы проверил выступающую в шоу Навки фигуристку

    В Госдуме указали на риски идеи ввести новое условие для регистрации брака

    Врач раскрыла россиянам правильное применение шампуня от перхоти

    Украинским пограничникам запретили выпускать из страны чиновников и депутатов

    Пожарный от скуки поджег несколько домов

    Обвиняемый ФСБ в оправдании терроризма социолог Кагарлицкий попал на видео

    Белгородцам разрешили не платить налоги за разрушенную обстрелами недвижимость

    Москвичей попросили воздержаться от выхода на улицу

    Судебные претензии Чехии к России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости