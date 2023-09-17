Белый дом принял необычное решение при публикации речи Байдена

DM: Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих без дипломов в США

Белый дом изменил стенограмму речи президента США Джо Байдена, в ходе которого тот намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих. На это обратило внимание британское издание Daily Mail.

Уточняется, что американский лидер оговорился во время выступления в общественном колледже принца Джорджа в Ларго в штате Мэриленд 14 сентября. В частности, Байден заявил, что создал в стране 13 миллионов мест.« Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — заявил он.

Однако позднее Белый дом, который обычно публикует речи главы государства полностью вместе с междометиями, изменил фразу, добавив в нее предлог «и» перед словами «рабочих без дипломов». Как пишет DM, это было сделано из-за того, что своей фразой Байден намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.

Ранее Джо Байден перепутал количество чудес света, заявив, что Большой каньон является «одним из девяти».