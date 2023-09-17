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06:32, 17 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные рассказали о способах защиты от украинских дронов-камикадзе

РИА Новости: ВС РФ передвигаются малыми группами, чтобы защититься от дронов

Российские военнослужащие в беседе с РИА Новости рассказали о способах защиты от украинских дронов-камикадзе в районе Артемовска.

Так, по словам разведчика 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских сил, военные передвигаются малыми группами, чтобы избежать атаки беспилотников противника. Он указал, что основными целями украинских дронов являются автомобили и техника, однако в последнее время они также начали охотиться на группы пехоты.

Собеседник агентства сообщил, что в Артемовске украинские FPV-беспилотники (first-person view — «вид от первого лица») пролетают над дорогами, разыскивая случайные цели. «В большинстве случаев летают наугад, так как объективного видео у них нет, что происходит в городе», — уточнил он, добавив, что таким дронам легче заметить машину, а обнаружить человека сложнее.

При этом, отметил разведчик, их приближение можно услышать даже издалека за счет того, что они достаточно громкие. «Поэтому в любом случае можно предугадать их появление над своей головой, можно спрятаться. Есть такой зазор, который помогает спасти свою жизнь», — заключил он.

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    Марина Совина
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