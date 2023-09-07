Стало известно об успешном противостоянии российский войск украинским дронам

BI: Россия эффективно глушит украинские дроны, вынуждая операторов рисковать

Вооруженные силы (ВС) России улучшают способность глушить украинские дроны, заставляя операторов идти на риск и подойти ближе, пишет Business Insider (BI).

Он рассказал об успешном и эффективном противостоянии российский войск украинским дронам. Как уточнил автор статьи, способность России глушить украинские дроны только улучшилась. «Это вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», — объяснил он.

Журналист указал на то, что российская армия переместила средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к фронту. Кроме того, она расширила диапазон их действия для создания помех украинским аппаратам.

Ранее стало известно , что украинские ударные дроны-камикадзе на запорожском направлении неоднократно атаковали российских военных врачей и группы, эвакуирующие раненных бойцов. Для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники с функцией FPV — с установленной на дроне камерой.