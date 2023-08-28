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22:53, 28 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об охоте украинских FPV-дронов за российскими военврачами

Медик ВС РФ заявил, что украинские FPV-дроны охотятся за российскими военврачами

Фото: Globallookpress.com

Украинские ударные дроны-камикадзе на запорожском направлении неоднократно атаковали российских военных врачей и группы, эвакуирующие раненных бойцов. Об этом рассказал начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии ВС РФ Валентин, пишет РИА Новости.

Как уточнил источник, Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили охоту за российскими военврачами. Для этого они используют беспилотники с функцией FPV — с установленной на дроне камерой. Медик рассказал об атаке дронов на несколько его коллег. «Эвакуировал в составе эвакогруппы раненых на технике. И его дроном-камикадзе подбили», — указал он.

Медик считает, что операторы FPV-дронов видят, куда пикируют и какую цель ликвидируют.

В июле также стало известно, что ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются атаковать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения.

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    Марина Совина
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