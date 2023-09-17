Лев Лещенко рассказал о состоянии Николая Добронравова в последние дни жизни

Лев Лещенко: Николай Добронравов чувствовал себя нормально буквально на днях

Лауреат Государственной премии СССР, поэт-песенник Николай Добронравов чувствовал себя нормально буквально на днях. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко.

«Ушел из жизни величайший поэт, человек, гражданин, личность. За 50 лет, которые мы прошли с ним вместе по жизненным маршрутам, были семейные какие-то отношения, не только творческие. Печальное известие, очень. Случившееся потрясло нас всех. Мы обескуражены», — поделился Лещенко.

Певец рассказал, что постоянно был на связи с Добронравовым.

«Мы каждые два-три месяца встречались обязательно. Мы с Колей болели за "Динамо" вместе. Нам было о чем поговорить. Сейчас эмоции переполняют», — добавил он.

Он был пассионарным человеком. Песенные метафоры Николая Николаевича вошли в кровь и плоть нашего народа через песню «Надежда», через песню «Нам не жить друг без друга». Это все страницы нашей истории. Без них мы бы давно уже все забыли Лев Лещенко народный артист РСФСР, певец

«Это пример высокого художественного отношения к искусству и нравственных жизненных принципов. Светлые люди, прожившие честно, порядочно и не запятнав ничем свою жизнь. Пример нравственности в нашей стране. Я уж не говорю о примере долгожительства в плане семейной жизни», — заключил Лев Лещенко.

В ночь на 17 сентября ушел из жизни лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов. Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года.

