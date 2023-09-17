МО РФ: на запорожском направлении отражена атака бригады ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку, подготовленную Вооруженными силами Украины (ВСУ) на запорожском направлении. О текущей обстановке на данном направлении отчитались в Минобороны в воскресенье, 17 сентября.

Согласно данным ведомства, атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе села Работино встретили ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удар по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Отмечается, что потери ВСУ составили до 140 военнослужащих. При этом украинская сторона также потеряла боевую машину пехоты «Bradley» и четыре автомобиля.

Поражение было также нанесено артиллерийской системе М777, американской гаубице М119 и орудию Д-30.

Ранее украинский офицер рассказал журналистам, что ВСУ восполняют потери менее подготовленными новобранцами. По словам военного, его рота потеряла бойцов во время атаки на минных полях без прикрытия с воздуха. Пришедшие новобранцы, заметил он, уже были не такими подготовленными, как его бывшие сослуживцы, и у них не было такой же мотивации к контрнаступлению.