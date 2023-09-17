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14:44, 17 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о прощупывании ВСУ обороны России на краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о попытках ВСУ прощупать российскую оборону у Красного Лимана

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки предприняли несколько попыток прощупать российскую оборону на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 17 сентября, в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его данным, украинские военные провели разведывательные мероприятия возле населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполка, Серебрянское лесничество, однако эти действия не принесли ВСУ результата. Российские военные успешно отбросили украинские войска на всех направлениях. Пушилин утверждает, что Украина не имеет на данном направлении необходимых резервов.

Говоря о положении на линии соприкосновения, Пушилин отметил, что по-прежнему под обстрелами находится Артемовск (украинское название Бахмут), в серой зоне остается Авдеевка, возле которой атаки ВСУ заметно ослабли. На угледарском и времевском направлениях ВСУ не проводят никаких активных действий, занимаясь перегруппировкой.

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    Владимир Седов
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