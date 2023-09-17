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20:35, 17 сентября 2023Россия

Рогозину подыскали новую официальную должность

«Ведомости»: Рогозин может стать сенатором от Запорожской области

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин может получить новую официальную должность. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента (АП).

По словам одного из собеседников газеты, политику, как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность. Уточняется, что Рогозин рассматривается среди кандидатов на место сенатора от Запорожской области.

«Он может стать сенатором от главы региона [Евгения Балицкого]. В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона», — сообщил осведомленный источник из АП, добавив, что Рогозин является заметной фигурой, а поэтому может представлять регион в Совете Федерации, а затем «пойти на вырост».

15 июля 2022 года президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса». Новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

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