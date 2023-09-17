Московские полицейские задержали живодера

Московские полицейские задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом

Полицейские в Москве задержали мужчину за жестокое обращение с котом. Об этом РИА Новости рассказали в Главном управлении МВД по столице.

Правоохранительные органы отреагировали на заявление граждан, указавших на видео в соцсетях, на котором мужчина жестоко обращается с домашним животным. По словам заявителей, живодер мог находиться на складе в Тарном проезде.

Подозреваемый был задержан. Кота передали в ветеринарную клинику.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге хозяева четыре года держали собаку в багажнике автомобиля. По словам хозяйки питомца, собака мешала ей заниматься новорожденным ребенком, когда ее супруг уезжал на неделю. Местные жители сообщают, что с собакой регулярно гуляют, но затем отправляют обратно в багажник. Как рассказали местные, питомец сильно линяет и у него «стеклянный взгляд».