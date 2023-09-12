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08:03, 12 сентября 2023Россия

Россияне четыре года держали собаку в багажнике автомобиля

В Санкт-Петербурге хозяева четыре года держали собаку в багажнике автомобиля

Фото: Oleksandr Horbach / Unsplash

В Санкт-Петербурге хозяева четыре года держали собаку в багажнике автомобиля. Об этом сообщают «Известия».

По словам хозяйки питомца, собака мешала ей заниматься новорожденным ребенком, когда ее супруг уезжал на неделю. Местные жители сообщают, что с собакой регулярно гуляют, но затем отправляют обратно в багажник.

Как рассказали местные, питомец сильно линяет и у него «стеклянный взгляд». Когда жители написали жалобу о жестоком обращении с животным и распространили информацию в соцсетях, собаку вернули домой. После этого зоозащитники заинтересовались случившемся.

Ранее Забайкальском крае местные жители приковали собаку к машине цепью и протащили по трассе — это попало на видео. Их удалось остановить очевидцу произошедшего.

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    Анастасия Шейкина
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