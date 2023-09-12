Украинские дроны дважды за ночь атаковали Курскую область. Как Запад реагирует на удары ВСУ по территории России?

Старовойт: беспилотник ВСУ второй раз за ночь атаковал Рыльск в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь с использованием дрона атаковали Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Вечером 11 сентября ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывное устройство в Рыльске. Старовойт уточнил, что в результате атаки дрона никто не пострадал. «Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», — добавил Старовойт.

Новая атака также произошла на улице Ленина. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах Роман Старовойт Губернатор Курской области

Удары по Курской области со стороны ВСУ

7 сентября Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли Курскую область, всего было зафиксировано 12 прилетов. В Гордеевке атака со стороны Украины повредила линию электроснабжения. Аварийные бригады приступят к восстановлению тогда, когда появится возможность, добавил Старовойт.

Также 3 сентября стало известно, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины обезвредили в селах Курской области. Один БПЛА был обезврежен в районе села Козино Рыльского района, а другой — недалеко от села Горналь Суджанского.

Оба беспилотника были обнаружил с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и посадили антидроновыми ружьями.

Старовойт также отметил, что со стороны украинской был обстрелян поселок Теткино Глушковского района — было зафиксировано три прилета. Старовойт добавил, что пострадавших и разрушений в области нет.

Кроме того, 2 сентября украинские военные обстреляли из минометов поселок Теткино в Курской области. «Утром поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет», — написал губернатор региона Роман Старовойт.

Реакция Запада на удары ВСУ по территории России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не помогают Вооруженным силам Украины осуществлять удары по территории России.

По его словам, Вашингтон сосредоточен лишь на том, чтобы Киев мог отвоевать свою территорию.

Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов [Украины] вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

В Пентагоне также отреагировали на просьбу высказаться об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов по России. Официальный представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн заявил, что Киев несет ответственность за свои операции.

Как мы уже заявляли с начала неспровоцированного вторжения России в прошлом году, Украина несет ответственность за свои операции, поэтому я перенаправляю вас к ним для получения информации об этих атаках Гэррон Гарн Официальный представитель Пентагона подполковник

Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло в свою очередь заявила, что организация обеспокоена обстрелами приграничной территории России и атаками дронов на города страны. По ее словам, атаки в отношении гражданских лиц и инфраструктуры, где бы они ни происходили, строго запрещены международным правом.

При этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал, что число атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории России будет увеличиваться.

Растет число атак неопознанных беспилотников, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться Михаил Подоляк Советник главы офиса президента Украины

Подоляк заявил, что украинские власти хотят перенести ход конфликта на российскую землю, что и объясняет участившиеся атаки дронов.