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02:55, 18 сентября 2023Экономика

Торговый оборот России и США обновил антирекорд

РБК: торговый оборот России и США упал в разы и установил новый антирекорд

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Товарооборот России и США по итогам июля 2023 года составил 277,3 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные Бюро переписей США (Census Bureau), пишет РБК.

Уточняется, что товарооборот в 11 раз меньше, чем было в феврале прошлого года, и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года. Это новый минимум по крайней мере с начала 2000-х.

Издание отмечает, что в товарообороте между странами сейчас почти 90 процентов занимают российские поставки —американский экспорт снизился до 36 миллионов долларов по итогам июля. Российский экспорт в США составляют три товарные группы — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий).

Ранее, по результатам опроса 17 тысяч человек, проведенного журналом US News & World Report, Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира 2023 года.

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    Юлия Мискевич
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