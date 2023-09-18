В Москве пройдет баскетбольный матч между врачами и их пациентами

Ракова: московские врачи сыграют в баскетбол со своими пациентами-спортсменами

В Москве пройдет первый в России товарищеский матч по баскетболу между врачами и их пациентами. Он состоится 21 сентября на ВТБ Арене. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сразятся врачи Департамента здравоохранения столицы и профессиональные игроки Единой Лиги ВТБ, мужской Суперлиги и женской Премьер-Лиги.

Все спортсмены-участники матча ранее были прооперированы в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова и успешно восстановились благодаря новой методике стабилизации позвоночника, которая была разработана коллективом врачей под руководством Дмитрия Дзукаева в рамках грантовой программы мэра Москвы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтеха), отметила Ракова.

Если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь, благодаря новому подходу, они возвращаются к тренировкам и играм без ограничений в максимально сжатые сроки. Период реабилитации рекордно снизился с 3–4 месяцев до 4–6 недель. Этот матч станет уникальной возможностью увидеть своими глазами удивительные результаты работы московских врачей, достигнутые при эффективной и своевременной поддержке города в рамках грантовой программы мэра Москвы и Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Посмотреть прямую трансляцию матча сможет любой желающий с 14:30 до 15:30 на телеканале Старт и на сайте Единой Лиги ВТБ.

При проведении хирургических операций в основном позвоночник фиксируют при помощи титановой конструкции, объяснили в соцкомплексе Москвы. После этого обычно пациента ждет длительный период реабилитации — три-четыре месяца, и, как результат, снижение активного образа жизни и завершение карьеры для профессиональных спортсменов. Врачи Московского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова первыми в России предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить их смещение и расширить диапазон применения. С его помощью уже было проведено более 750 успешных операций, а сама разработка вошла в ТОП-10 лучших медицинских изобретений по версии Роспатента.

«Знаменитые баскетболисты и чемпионы выйдут на паркет «ВТБ Арены» в рамках Суперкубка Лиги ВТБ, чтобы показать, насколько важен процесс восстановления после сложных травм на позвоночнике в профессиональном спорте и конкретно в баскетболе, — отметил президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Могу сказать, что испытал это на своем опыте и был поражен знаменитым fast-track доктора Дзукаева и всей его «спортивной команды». Благодаря мировому уровню работы врачей Московского городского спинального центра действующие спортсмены - участники матча реабилитировались в кратчайшие сроки и смогли продолжить свою профессиональную карьеру».

Нейрохирурги Московского спинального центра в настоящее время также занимаются разработкой отечественного импортозамещающего имплантата-фиксатора, который учтет все слабые стороны зарубежных аналогов и станет лучшим в своем классе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске грантовой программы для поддержки врачей столичных медицинских организаций, реализующих научно-практические проекты для их дальнейшего внедрения в систему здравоохранения города. Оператором программы выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, где для ускорения внедрения инновационных решений в здравоохранение города совместно работают столичные врачи, научные команды и стартапы.

