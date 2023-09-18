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04:00, 18 сентября 2023Ценности

55-летняя ведущая снялась в рекламе в нижнем белье

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Британская телеведущая Давина МакКолл снялась в рекламе бренда нижнего белья JD Williams. Соответствующие снимки попали в распоряжение Daily Mail.

55-летняя знаменитость опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на сером диване в кружевном белье розового цвета. При этом волосы инфлюэнсера распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. На других кадрах телезвезда позировала в винном атласном платье-комбинации длины мини.

Ранее американская модель Хейли Бибер также приняла участие в съемках откровенной рекламной кампании бренда Victoria's Secret.

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    Карина Черных
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