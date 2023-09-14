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01:17, 14 сентября 2023Ценности

Жена Бибера снялась в нижнем белье в рекламе Victoria's Secret

Фото: Carlijn Jacobs / Victoria's Secret

Американская модель Хейли Бибер приняла участие в съемках откровенной рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость снялась в промо My Wings, My Way авторства фотохудожницы Карлин Якобс. На размещенном черно-белом кадре манекенщица позировала в кожаной оверсайз-куртке с бахромой, надетой поверх нижнего белья упомянутой марки. Среди прочего на жене певца Джастина Бибера были одеты крылья, имитирующий корсет.

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В то же время короткие волосы модели были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Участница фотосессии также надела небольшие серьги-кольца, а от других украшений отказалась.

В июле Хейли Бибер появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel. Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов (34 миллиона рублей) ювелирного бренда Tiffany.

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    Карина Черных
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