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08:02, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Девушка оригинально разоблачила притворявшегося дальтоником брата

Фото: Quinten de Graaf / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Confident_Cookie_241 рассказала, как оригинально разоблачила брата, притворяющегося дальтоником. При этом, как отметила девушка, их родители были в ярости из-за ее поступка.

Рассказчица объяснила, что ее 15-летний брат регулярно говорил о том, что он страдает дальтонизмом. По ее мнению, это утверждение не было правдой. Девушка жаловалась родителям на его поведение, но они не воспринимали слова дочери всерьез и считали, что она таким образом требует внимания к себе.

Обман брата героиня истории раскрыла на праздновании своего дня рождения. Компания из 25-30 человек, собравшаяся у рассказчицы, попросила парня пройти тест Ишихара.

«Вместо настоящего теста я использовала поддельный, пройти его мог бы любой человек. Он притворился, что не видит некоторых цифр. Как только он закончил, я рассказала, что он был ненастоящим», — рассказала девушка. Она заявила, что общее настроение у присутствующих испортилось.

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Автор поста добавила, что родители пришли в ярость и заявили, что она просто ревнует их к брату и ищет внимания. «Мне кажется, что если бы он не врал о своем дальтонизме, то не чувствовал бы себя униженным после случившегося», — заключила она.

Некоторые пользователи осудили брата девушки. «Я сам дальтоник, и меня раздражает, когда кто-то притворяется. Это инвалидность», «Он, как и любой 15-летний, ищет внимания к себе», «Лжецы заслуживают того, чтобы их разоблачали», — высказались они.

Другие же отметили, что парень необязательно говорит неправду. «Существуют разные стадии дальтонизма. Не все из них — полные дальтоники», — отметил пользователь с ником Asleep-Skin1025.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как случайно узнала о бойфренде неприятную правду, найдя его пост в интернете. По словам девушки, она решила расстаться с ним после увиденного.

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    Мария Большакова
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