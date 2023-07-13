Девушка нашла комментарий парня в сети и узнала неприятную правду о нем

Пользовательница Reddit с ником cannabisfiend рассказала, как нашла одну запись парня в сети и узнала неприятную правду о нем. Девушка выяснила, что ее бойфренд писал комментарии в сообществе для знакомств.

Героиня истории объяснила, что они с возлюбленным живут в разных городах. В течение недели они часто ссорились, из-за чего рассказчице было тяжело. «Я схожу с ума, если не общаюсь с ним. Мне нравится копаться в его соцсетях, чтобы просто увидеть его улыбку на фото и узнать, о чем он думает», — добавила девушка.

Во время поисков в Google героиня истории наткнулась на сообщество на Reddit, которое в городе ее бойфренда использовали для знакомств. Под одним из постов она увидела комментарии своего возлюбленного. Позднее, как уточнила автор поста, они были удалены.

Девушка добавила, что решила расстаться с парнем после того, как увидела его комментарии. «Если вы не готовы узнать о человеке правду, не нужно ничего о нем вынюхивать», — заключила она.

Некоторые пользователи в комментариях поддержали намерение героини истории расстаться с бойфрендом. «Хорошие парни так не делают... Просто уходи!», «Мне очень жаль, но лучше о таком знать», «Я бы закончил такие отношения (...) В основе должна лежать близость», — написали они.

В то же время многие не согласились с выводом, который сделала рассказчица. «Подождите, то есть вы считаете один удаленный комментарий доказательством измены? Я, конечно, не говорю, что ему стоило это делать, (...) но это точно не убедительный аргумент», «Я бы не смог бросить человека после трех лет отношений из-за косвенного доказательства измены», — отметили комментаторы.

Ранее другая пользовательница Reddit решила уйти от мужа после девяти лет брака из-за одного поста в социальных сетях. По ее словам, она нашла запись, сделанную его сестрой, к которой была прикреплена фотография дочери женщины, хотя она просила не выкладывать этот снимок.