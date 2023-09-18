«ВКонтакте» ввела отправку разовых донатов

В VK Donut появилась функция отправки авторам разовых донатов

«ВКонтакте» расширила функциональность VK Donut — инструмента монетизации контента. Теперь пользователи соцсети смогут поблагодарить любимых авторов разовыми донатами. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Уточняется, что такие донаты возможно оставлять к конкретным публикациям в сообществах. В дополнение к этому теперь пользователи «ВКонтакте» смогут отравлять подарки в виде уникального значка-реакции, доступного за голоса. По мнению разработчиков, это позволит поддерживать творчество и мотивировать авторов на создание нового контента.

Чтобы отправить разовый донат или поставить значок-реакцию, достаточно под избранным постом нажать на иконку подарка, она отображается рядом с реакциями. В появившемся окошке предлагается выбрать сумму благодарности или ввести свою, доступный диапазон составляет от 50 до 2000 рублей. Там же пользователь сможет выбрать один или несколько значков.

Руководитель команды продукта сообщества «ВКонтакте» Дарья Рузанова рассказала, что во втором квартале 2023 года система донатов принесла авторам контента в соцсети на 16 процентов больше денег, чем за аналогичный период годом ранее — более 197 миллионов рублей.

«Мы рады представить еще больше возможностей получать поддержку для развития своих проектов. Такой формат доната позволит пользователям самим выбирать, когда и сколько они готовы задонатить сообществу», — заключила она.

Ранее сообщалось, что платформа видеоконференций «VK Звонки» добавила новую уникальную функцию — теперь отправлять реакцию можно не только нажатиями на кнопку, но и жестами.