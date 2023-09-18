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14:53, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

В «VK Звонках» появилась новая функция

В «VK Звонках» появилась функция отправки реакции с помощью жестов

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Платформа видеоконференций «VK Звонки» добавила новую уникальную функцию — теперь отправлять реакцию можно не только нажатиями на кнопку, но и жестами. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Отмечается, что анимированная реакция появится на экране, если один из собеседников покажет лайк, дизлайк, раскрытую ладонь, жест «Виктория», означающий победу или мир, а также руку с поднятыми вверх указательным пальцем и мизинцем (такой жест называют «коза») или сложит пальцами сердце.

Пользователи платформы могут включить и выключить данную функцию во время звонка — для этого достаточно свайпнуть вверх и выбрать раздел «Настройки», после чего перейти к параметру «Распознавать жесты для реакций».

Появившаяся функция стала доступна на мобильных устройствах в приложениях «ВКонтакте» и «VK Звонки».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила уникальную функцию, с которой использование платформы «VK Звонки» для видеовстреч станет еще более комфортным и удобным. Теперь пользователям будут доступны расшифровка встреч и автоматические субтитры.

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    Варвара Кошечкина
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