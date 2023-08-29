Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

В «VK Звонки» добавили функцию расшифровки встреч и автоматические субтитры

Социальная сеть «ВКонтакте» представила уникальную функцию, с которой использование платформы «VK Звонки» для видеовстреч станет еще более комфортным и удобным. Как уточняется в пресс-релизе, который имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру», теперь пользователям будут доступны расшифровка встреч и автоматические субтитры.

Новые возможности стали доступны за счет машинного обучения и нейросетей. Функция расшифровки позволяет автоматически перевести звуковую дорожку встречи в текст, который появится в чате после окончания звонка.

Кроме того, пользователи платформы могут запускать автосубтитры, которые дублируют речь участников звонка во время встречи. Видеть такие субтитры будут только те пользователи, которые самостоятельно их включили.

«Текстовую расшифровку может включить любой пользователь группового звонка, при этом участники встречи получат уведомление о ее начале. После окончания встречи файл с текстом придет в чат звонка и будет сохранен в специальном разделе в профиле пользователя, запустившего функцию», — уточнили в пресс-релизе, добавив, что в файле расшифровки будут автоматически проставлены тайм-коды и имена говорящих.

Отмечается, что появившиеся функции особенно будут полезны тем, кто пользуется возможностями платформы «VK Звонки» для делового общения. В частности, благодаря нововведению можно будет быстро расшифровать интервью, выделить ключевые тезисы после встречи или проинформировать об итогах звонка коллег, которые не смогли присутствовать. В компании также указали, что новые функции, помимо прочего, стали еще одним шагом для формирования доступной цифровой среды для слабослышащих пользователей.

Ранее сообщалось, что соцсеть запустила еще одну новую функцию — нейросеть оградит пользователей от недружелюбных комментариев.