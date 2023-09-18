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06:30, 18 сентября 2023Наука и техника

Обнаружен неизвестный механизм возникновения воды на Луне

Nature Astronomy: электроны магнитосферы Земли образуют молекулы воды на Луне

Фото: Michael / Unsplash

Группа ученых во главе с планетологом Гавайского университета в Маноа обнаружили ранее неизвестный механизм возникновения молекул воды на Луне. Оказалось, что электроны высокой энергии в плазменном слое Земли участвуют в процессах выветривания на поверхности, способствуя образованию воды в реголите. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Земля окружена магнитосферой — областью с плазмой, чье поведение определяется влиянием магнитного поля и солнечного ветра. Магнитосфера образует длинный хвост, направленный в противоположную сторону от Солнца и заполненный высокоэнергетическими ионами. Известно, что Луна проходит через этот хвост, в результате чего ионы кислорода воздействуют на железо, расположенное в полярных регионах спутника, заставляя его ржаветь.

В новой работе ученые проанализировали данные, собранные лунным инструментом Mineralogy Mapper на борту индийской миссии Chandrayaan 1 в период с 2008 по 2009 год. В частности, были оценены изменения в скорости формирования молекул воды в реголите, когда Луна проходила через хвост магнитосферы Земли.

Когда Луна находится за пределами хвоста магнитосферы, поверхность Луны бомбардируется высокоэнергетическими протонами в составе солнечного ветра, что способствует образованию воды. Ожидалось, что, когда Луна находится в магнитосфере, образование воды падает до нуля, однако в действительности оно не прекращается. По словам авторов, электроны высокой энергии оказывают тот же эффект на реголит, что и протоны солнечного света.

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    Александр Еникеев
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