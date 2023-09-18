Мужчинам перечислили провоцирующие потерю интереса к сексу продукты

Злоупотребление пивом и сахаром может вызвать у мужчин проблемы с потенцией, предупредил уролог-андролог Алексей Волков. Эти и некоторые другие продукты, провоцирующие потерю интереса к сексу, он перечислил в беседе с Life.

По словам врача, употребление больше шести чайных ложек сахара в день негативно сказывается на эрекции, поскольку этот продукт провоцирует выброс инсулина, угнетающего синтез тестостерона. По этой же причине мужчинам рекомендуется ограничить потребление соли до пяти-семи граммов в сутки.

В качестве еще одного вредного для потенции продукта Волков выделил алкоголь. Врач подчеркнул, что с этой точки зрения особенно опасно пиво, в составе которого присутствуют эстрогены, провоцирующие у мужчин ожирение по женскому типу и снижающие уровень либидо.

Волков призвал не увлекаться жирным фастфудом, колбасой и копченостями. «Многие колбасные изделия изготавливают с использованием коптильных жидкостей, при несвоевременной замене которых допустимая концентрация токсичных веществ сильно возрастает. А они, в свою очередь, проникают в ткани яичек и провоцируют нарушение синтеза тестостерона», — рассказал врач.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.