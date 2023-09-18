Франция потратит миллионы на вывоз украинского зерна в Африку

Франция потратит 40 миллионов евро на вывоз украинского зерна в Нигерию и Судан

Франция хочет потратить 40 миллионов евро на вывоз украинских зерновых в две африканские страны — Нигерию и Судан. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Средства будут выделены Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН, которая занималась поставками украинской сельхозпродукции в особенно нуждающиеся страны в рамках зерновой сделки. Колонна встретилась с исполнительным директором ВПП в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

В Париже отметили, что взносы Франции в организацию выросли вдвое с 2021 по 2022 год, выразив надежду, что дополнительный взнос поможет в организации поставок в Нигерию и Судан. «Франция как никогда ранее привержена борьбе с нарушением продовольственной безопасности и недоеданием», — заявили в МИД.

В ходе саммита Россия — Африка в конце июля российский президент Владимир Путин пообещал безвозмездно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна в пять африканских государств — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику, Эритрею. Позже он сообщил, что поставки начнутся уже во второй половине сентября.