Российский контрактник уклонился от службы во время мобилизации и получил срок

В Северной Осетии суд дал контрактнику 5,5 года за уклонение от службы

Военный суд в Северной Осетии приговорил военнослужащего по контракту к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за уклонение от службы во время мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации издания, мужчина не появлялся на службе с 25 сентября 2022 года по 10 февраля 2023 года. Причины его отсутствия в воинской части, а также неисполнения своих обязанностей в этот период не установлены. Контрактник будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее во Владикавказе впервые осудили женщину-ефрейтора по делу об уклонении от мобилизации.