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16:01, 18 сентября 2023Экономика

В четырех регионах России откроют новые курорты

Банк ДОМ.РФ и Туризм.РФ представили инвестпотенциал четырех будущих курортов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Банк ДОМ.РФ и Корпорация Туризм.РФ провели презентацию туристических проектов в Координационном центре правительства России. Инвесторам представили мастер-планы туристических территорий «Казань-марина» в Татарстане, «Белокуриха Горная» в Алтайском крае, «Байкальская слобода» в Иркутской области и «Долина Айна» в Сахалинской области.

Как ранее отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проекты помогут в решении задачи, поставленной президентом, по ускоренному развитию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тысяч комфортных гостиничных номеров и свыше 10 тысяч новых рабочих мест, благодаря чему турпоток к 2030 году на эти курорты потенциально составит 2,3 миллиона человек.

«Туризм как мультипликативная индустрия — потенциальный драйвер роста экономики и уровня жизни граждан. Мы видим большую бизнес-перспективу этого направления, сравнимого с проектным финансированием жилищного строительства, которое за несколько лет стало самым быстрорастущим сегментом банковского кредитования. Туризм.РФ разработал проекты высокого качества, с детальными, структурированными планами развития, которые Банк ДОМ.РФ готов обеспечить стабильным финансированием», — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Генеральный директор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов отметил, что для дальнейшего развития туристической инфраструктуры важно обеспечить проектное финансирование на привлекательных условиях для частного инвестора.

«Это позволит сохранить высокую инвестиционную активность в отрасли. Совместная реализация масштабных проектов двумя институтами развития, двумя центрами отраслевых компетенций даст синергетический эффект для динамичного развития туристической инфраструктуры в стране», — прокомментировал Сергей Суханов.

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    Алена Шаповалова
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