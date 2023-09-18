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15:15, 18 сентября 2023Силовые структуры

Готовивших диверсию в Ростовской области агентов украинского легиона арестовали

В Ростове-на-Дону арестовали агентов украинского легиона, готовивших диверсию
СюжетДиверсии в России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ворошиловский и Кировский районные суды Ростова-на-Дону арестовали двух молодых людей по подозрению в попытке поджога военкомата. Об этом сообщает ТАСС.

Россиян взяли под стражу на два месяца.

Ранее ФСБ сообщила о задержании двух агентов запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"». По данным силовиков, молодые люди по заданию куратора готовили диверсию. Один из задержанных вскоре признался в работе на Службу безопасности Украины (СБУ).

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    Илона Палей
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