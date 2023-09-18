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14:43, 18 сентября 2023Силовые структуры

Агент украинского легиона раскрыл ФСБ куратора из СБУ

ФСБ: агент «Легиона "Свобода России"» признался в работе на СБУ
Начало событий в новости Задержание ФСБ двух агентов «Легиона "Свобода России"» попало на видео

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Агент «Легиона "Свобода России"», готовивший диверсию в Ростовской области, признался в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный рассказал ФСБ о кураторе из СБУ с позывным «Шеф». Видео с признанием показала ФСБ.

Молодой человек заявил, что собирался поджечь военкомат в знак протеста против мобилизации. Он приехал в Ростов-на-Дону и собирался устроить диверсию по указанию СБУ.

ФСБ показала видео задержания двоих россиян. На кадрах видно, как на молодых людей, поваленных на землю, надевают наручники. В рюкзаке одного из задержанных обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Студенты собирались с их помощью поджечь военкомат.

Ранее сообщалось, что силовики заметили и обезвредили диверсанта на улице Ленина в Ростове-на-Дону в ночь на 17 сентября. Студент рассказал, что бутылки ему передал знакомый. Позже стало известно и о втором задержанном агенте украинского легиона.

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    Любовь Ширижик
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